Quale sarà il futuro di Gugliemo Vicario? Il portiere dell'Empoli, al centro delle voci di mercato che lo vogliono anche nel mirino dell'Inter, ne parla a Coverciano a margine dell'evento 'Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione': "Non ho la macchina del tempo e non posso arrivare a luglio... - dice ai microfoni dei cronisti presenti, tra i quali gli inviati di TMW -. Mi godo l'ultima partita da fare con professionalità ed attenzione, poi spero ci sia la possibilità di far parte del gruppo della Nazionale".

"Adesso sono concentrato solo sul finire alla grande questa stagione - ha poi aggiunto a margine -. L'altro grande obiettivo è quello di venire convocato in Nazionale per fare parte del gruppo per la Nations League. Io ad Empoli sto benissimo, una città a misura d'uomo In cinque minuti sono a casa, vado al campo. Faccio vita, casa, bottega e sono felice".