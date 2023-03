Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale azzurra, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato anche delle italiane in corsa in Champions League. “Un bel segnale per la Serie A. Vuol dire che ci sono dei valori. Il Napoli è arrivato dominando, mentre le milanesi con un po’ di sofferenza. Sulla carta gli azzurri sono i favoriti tra le italiane in corsa, la Champions è un altro tipo di competizione - le sue parole -. Per l’Inter il Benfica non è l’avversario ideale”.