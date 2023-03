Nicola Ventola, intervenuto durante la Bobo Tv, ha commentato l'accoppiamento tra Inter e Benfica ai quarti di finale di Champions League, scommettendo sul passaggio del turno dei nerazzurri. "Il Benfica ha fatto vedere cose straordinarie, ma dico che passa l'Inter. La squadra nerazzurra può usare la sua geometria per ripartire contro i portoghesi. Non va fatta la stessa partita fatta col Porto però per passare il turno".