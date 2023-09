Intervenuto negli studi della 'Bobo Tv', l'ex attaccante Nicola Ventola parla così del momento dell'Inter alla luce del 5-1 nel derby contro il Milan: "Volevo vedere il Milan contro una squadra forte perché vedevo che in fase difensiva poteva avere delle difficoltà. Inzaghi l'ha letta bene, i giocatori comunque sono rimasti gli stessi mentre al Milan si devono ancora inserire. Sapendo che il Milan non rinunciava a giocare Inzaghi l'ha letta molto bene.

Il Milan secondo me c'è nelle sue idee, rode perdere il derby ma non sarei così pessimista come ho visto. Le manovre rossonere erano molto leggibili e l'Inter ne ha approfittato. I nerazzurri sono avanti al Milan, ma non si può perdere 5-1.