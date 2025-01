Sarà tutto esaurito domenica al Pierluigi Penzo per la sfida di campionato tra Venezia e Inter. In considerazione dell'afflusso importante di tifosi a Sant'Elena, il club arancioneroverde invita tutti i tifosi ad arrivare con cospicuo anticipo allo stadio per evitare il formarsi di code. L'apertura dei cancelli è programmata per le ore 13:00.

Per la tifoseria nerazzurra organizzata in possesso di biglietto di accesso alla curva ospiti con ticket integrato al servizio di trasporto pubblico, in arrivo con mezzi privati (autobus e autovetture), viene effettuato collegamento diretto PalaExpo (Ferraris Brentelle) - Stadio P. L. Penzo alle ore 11.30 in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza.