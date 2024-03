"L’Inter è una delle mie tre priorità della vita con moglie e figli". È la dichiarazione del romantico Roberto Vecchioni che a Radio Deejay ha parlato della sua Inter con la stesso trasporto di sempre, ma ha ammesso: "Non ho l’età da stadio".

"Io la vedo da solo, è una cosa sacra: quando c’è qualcuno perde. Quando insegnavo, avevo un vezzo: se l’Inter vinceva, il lunedì non interrogavo. Era un modo subdolo per far tifare Inter ai miei studenti" ha aggiunto.