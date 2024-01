Ad individuare le enormi doti di Tajon Buchanan convincendo la franchigia a concedergli una chance nella Major League Soccer è stato Dave Van den Bergh, assistant coach dei New England Revolution, la squadra che ha lanciato nel mondo dei pro il nuovo acquisto dell'Inter. Ai microfoni di TSN, Van den Bergh spende parole di elogio per il nuovo esterno di Simone Inzaghi: “Ho visto del potenziale in lui e ho capito qualcosa del suo passato, mettendo insieme le due cose ho capito che Tajon avesse bisogno di qualcuno che credesse in lui. Questo è il genere di giocatore per il quale compri i biglietti, questo è il genere di calciatori per i quali accendi la televisione”.