Marco van Basten ha espresso la tutta la sua contrarietà per il fatto che il calciomercato estivo resti aperto mentre la stagione sportiva è già iniziata: "Succede ogni anno da vent'anni, ma i trasferimenti andrebbero fatti entro metà agosto - le parole del leggendario attaccante del Milan e della Nazionale olandese a Voetbal International -. In questo modo, i giocatori fanno una buona preparazione, cominciano a giocare insieme e il gioco migliora, il che è meglio anche per gli spettatori. Adesso, invece, ci sono club che venderanno tre giocatori, non è pazzesco?".

Lo stesso Van Basten ha fatto presente questo problema alla FIFA, quando ha ricoperto il ruolo di Chief Officer for Technical Development: "L'ho detto tante volte, ma lì non ci sentono. Si potrebbe anche cominciare a giocare più tardi, basta coordinare meglio il calendario delle partite e le scadenze".