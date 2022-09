Paolo Valeri, 44enne arbitro di Roma designato per la sfida di domenica tra Udinese e Inter alla Dacia Arena, dirigerà l'Inter per la 37esima volta nella propria carriera. Venti le vittorie ottenute dai nerazzurri, a fronte di nove pareggi e sette sconfitte: l'ultimo precedente è relativo alla finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 4-2 sulla Juventus lo scorso 11 maggio.