A margine dello svelamento del maxi-casco a lui dedicato in quel di Pesaro, Valentino Rossi, leggenda mondiale del motociclismo, ha trovato il tempo per spendere due parole anche sul ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, notizia che - da tifoso nerazzurro quale è - non può che avergli fatto enorme piacere: "Sono molto contento, è uno degli attaccanti più forti del campionato. E' un bene che sia tornato e che lo abbiamo in squadra", le parole di Vale a Sky Sport.