Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, ritiene che il sogno Champions League in Italia sia possibile. Queste le sue parole a Sportitalia.com: "Il derby Napoli-Milan - che tra l'altro giocheranno tre partite in 16 giorni tra campionato e Champions League - determina il fatto che una delle due andrà avanti, ma anche che perderemo certamente una squadra ai quarti. Poi c'è l'Inter, che ha il Benfica e può sperare. Non so da quanti anni tante squadre italiane non avanzavano in questo modo. Tutti quelli che danno sempre addosso al calcio italiano ora si devono rendere conto che non siamo proprio gli ultimi in Europa. Credo che le nostre squadre abbiano tutte la possibilità di andare fino in fondo e provare a vincere. A mio modo di vedere il Napoli ne ha di più. In campionato è imprendibile - i napoletani facessero tutti gli scongiuri del caso - ed è una squadra così ben organizzata, così equilibrata e così divertente da vedere, che può aspirare senz'altro a vincere. Mi auguro che fra Inter, Milan e gli azzurri una nostra squadra alzi la coppa".