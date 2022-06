Ancora una brutta sconfitta per l'Italia di Mancini, simbolo di un cortocircuito insindacabile. A parlarne è l'ex dirigente della Federazione Calcio, Antonello Valentini che a TMW Radio ha detto la sua sul momento della Nazionale. "Credo che sia doveroso e utile criticare la Nazionale. Sarebbe inutile infierire però. Purtroppo, al di là delle assenze di Chiesa, Immobile, Insigne e via dicendo, c'è una povertà di qualità nella nostra Nazionale, che è lo specchio della nostra Serie A. Ad oggi per l'attacco bisogna scendere al Sassuolo per trovare delle punte italiane, così come in difesa, visto che le big non hanno italiani. Bisogna ricostruire e ripensare non solo la Nazionale ma tutto il movimento. E nessuno si tiri fuori. A partire dal Decreto Crescita, che era nato con un altro intento. Mancini avrà anche delle responsabilità, la Federazione si sta muovendo con i raduni con i giovani. E' partita una fase durissima di ricostruzione ma ci vorrà tempo".