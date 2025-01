Il Cruzeiro è in fase di trattative molto avanzate per ingaggiare Valentín Gómez, capitano e leader del Velez Sarsfield campione d'Argentina, monitorato anche da Dario Baccin nel corso della sua missione sudamericana. Secondo quanto riferisce il giornalista Cesar Luis Merlo, nonostante il calciatore desiderasse lo sbarco in Europa, ha deciso di sfruttare questa opportunità: ora i club stanno lavorando per chiuderla ad una cifra vicina alla clausola dei 10 milioni di dollari.

🚨Cruzeiro tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Valentín Gómez, capitán y una de las figuras del Vélez campeón.

*️⃣Si bien el futbolista quería ir a Europa, decidió tomar esta opción y los clubes trabajan para cerrarla en una cifra cercana a la cláusula de u$s 10M.… pic.twitter.com/ZA5j54FQYf — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 1, 2025