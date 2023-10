Parlando ai microfoni di ADN Deportes, Jorge Valdivia, ex centrocampista della Nazionale cilena, si è speso in difesa di Alexis Sanchez che dopo la partita contro il Perù si è lamentato delle difficoltà a giocare da attaccante centrale: "C’è frustrazione nelle sue dichiarazioni, ha cercato di trovare delle scuse. Gli stadi sono delle stesse dimensioni qui e in Italia. Sono più belli lì, è vero, ma c'è la frustrazione di non riuscire a dare il proprio contributo. È una posizione che conosce perfettamente, quella di numero nove, ma ha bisogno dell'aiuto di ali più verticali che crossino. Deve stare tranquillo, nessuno lo criticherà per non aver giocato bene.

Il calcio offre sempre una rivincita", le parole del Mago.