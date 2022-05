In vista del tris di impegni che attendono la Nazionale uruguaiana di Diego Alonso, il ct della Celeste ha parlato in conferenza stampa per fare un punto della situazione: "Quello che è stato deciso con lo staff è che potrebbero essere convocati 26 giocatori. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, tutte le opzioni sono nella mia testa. Ci alleneremo per noi stessi, sappiamo cosa vogliamo fare e come vogliamo giocare. Le motivazioni che troviamo per questi impegni sono quelle che ci allenaremo per noi in vista dei prossimi impegni e provare i giocatori. Io e i giocatori vogliamo essere campioni del mondo. Vogliamo vincere e dobbiamo concentrarci sulla preparazione. Sento che abbiamo una buona squadra squadra di cui siamo molto entusiasti".