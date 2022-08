Nel corso di un'intervista a SerieANews.com , il dirigente Beppe Ursino ha detto la sua sulla corsa Scudetto di questa nuova stagione: "Le candidate sono quelle: la Juve, l'Inter, il Milan e il Napoli. Attenzione, però, anche alla Roma. Non è una squadra che viene spesso menzionata ma si è attrezzata alla grande. Il campionato di quest'anno sarà ancora più equilibrato di quello appena vissuto".

Alla domanda invece sul calciatore tra i nuovi arrivati che lo ha intrigato di più, Ursino si esprime così: "Finora è il georgiano del Napoli, Kvaratskhelia. Adoro gli esterni che hanno quelle caratteristiche, mi ha impressionato. Poi di certo uno come Di Maria non si discute, fa girare la squadra come vuole lui... Anche Lukaku, è chiaro, ma ce ne sono tanti di acquisti che mi hanno colpito".