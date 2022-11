Si affida anche allo yoga Roberto Martinez, il ct della Nazionale belga, per ottenere il meglio dai suoi uomini in vista dell'appuntamento con il Mondiale. Il tecnico dei Rode Duivels si avvale infatti anche della consulenza di Vinay Menon, maestro indiano specializzato principalmente in yoga, rilassamento e tecniche di respirazione. Secondo Filip Raes, terapista comportamentale e professore di psicologia dell'università di Leuven, che si occupa anche di meditazione, l'inserimento di Menon potrebbe avere effetti interessanti soprattutto sul piano psicologico: "La consapevolezza, la meditazione e le tecniche di respirazione possono essere molto utili per le persone che spesso provano sentimenti di stress, paura del fallimento, preoccupazione perché questo può intralciare il modo di fare le cose che devono fare. Queste tecniche insegnano alle persone ad essere solo un po' più nel qui e ora per poter rimanere, concentrarti su ciò che conta davvero e non farti distrarre troppo da tutti i tipi di pensieri fastidiosi. Per un calciatore questo significa: concentrarsi bene sul gioco quando sono in campo. Ad esempio, se Romelu Lukaku prende palla alla prima partita e inizia a pensare: e se la perdo, la gente non si chiederà se l'allenatore avrebbe fatto meglio a lasciarmi a casa... Questo non lo aiuterà a comportarsi bene. E alcune persone, compresi gli atleti, a volte si perdono in pensieri negativi troppo velocemente. Queste tecniche possono aiutarli a tenerli a bada".