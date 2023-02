Rappresentata da Nicola Gozzoli, tecnologo alimentare e coltivatore diretto, la Fondazione 'Insieme per la terra' è un ente non profit che sostiene il settore agroalimentare italiano attraverso la promozione dei piccoli produttori e il confezionamento di borse di studio per studenti di agraria. Partendo da questi presupposti è stata organizzata, per lunedì 6 febbraio, un'asta che ha raggruppato una serie di benefattori, fondamentali per la riuscita dell'evento. Massimo Cabbia, CEO di Manikomio Design, ha messo a disposizione le sue 'Aviator bag' arricchendole graficamente con le opere artische di un altro benefattore, il noto pittore Roberto Corso.