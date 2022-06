La Virtus Francavilla, formazione di Serie C, mette gli occhi su un giovane della Primavera dell'Inter Campione d'Italia. Secondo Tuttocalciopuglia.com, infatti, la compagine pugliese punta il difensore Alessandro Silvestro. I biancazzurri già da mesi hanno messo gli occhi sul terzino destro classe 2002, al punto da essere sondato a gennaio. Ora potrebbe arrivare come titolare sulla fascia considerando il ritorno al Lecce dell'ormai ex esterno biancazzurro.