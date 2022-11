Intervenendo nel corso della trasmissione 'Radio Goal' sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli , Renzo Ulivieri , presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha detto la sua sui possibili vantaggi e svantaggi della sosta per il Napoli, capolista in Serie A e avversario dell'Inter alla ripresa il prossimo 4 gennaio: "Difficile saperlo, se guardiamo alla storia di Spalletti che ha sempre partenze lanciate, con due partenze potrebbe essere un vantaggio. Bisogna vedere però tante cose, come il tipo di preparazione. I preparatori comunque sono di alto livello e quindi credo che vedremo un campionato che partirà ai ritmi con il quale si è interrotto".

Sui partecipanti al Mondiale: "I giocatori che arriveranno alla fine dei Mondiali avranno più morale degli altri, due partite in più non fanno la differenza, per questo io sceglierei quelli che sono arrivati più avanti. La prima partita di Zielinski e Lozano non è stata brillantissima, ma l’esordio in un Mondiale è sempre particolare, già da oggi credo che inizieremo a vedere prestazioni di alto livello".

Quindi un giudizio su Qatar 2022: "Grandi novità non si sono viste, però si è visto che tanti Paesi sono cresciuti. C’è stata una grande evoluzione sul piano tattico, non c’è ancora un livellamento ma si stanno avvicinando".