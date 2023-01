Eddie Salcedo è di nuovo un giocatore del Genoa. Proprio il club ligure lo ha annunciato sui suoi canali ufficiali: "L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari".