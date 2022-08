Dopo oltre un mese di voci che si sono rincorse su più piani, in questi minuti si è chiarito con istanza definitiva il futuro del difensore serbo Nikola Milenkovic, che ha fatto sapere in conferenza stampa, in compagnia di Joe Barone, d'aver rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2027: "Prima di tutti voglio dire grazie a tutti, facendo un passo indietro, all'anno scorso: venivamo da due stagioni difficili, io e la società non eravamo convinti di lasciarci. Ho chiesto alla società il progetto, ho visto che c'era, e l'arrivo di Italiano è stato fondamentale - ha detto in sala stampa -. Ho capito che c'erano grandissime ambizioni poiché il progetto cresce continuamente. La conferma del mister era importante per me e oltre a questo anche i tifosi sono stati fondamentali, mi hanno dato tanto affetto. Mi sento molto amato. Anche la società ha fatto un grandissimo lavoro per trattenermi qua: sono davvero contento ed emozionato", in conclusione del pensiero.