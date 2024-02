Il Comitato Esecutivo UEFA ha ufficialmente approvato il dettagliato sistema di distribuzione dei ricavi per le competizioni maschili per club UEFA per il periodo 2024-2027, il primo della riforma con il passaggio al girone unico e alle 36 squadre. Il montepremi sarà di 4,4 miliardi di euro. Di questi, il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, diviso tra il 7% (308 milioni di euro) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) ai club che prenderanno parte alle sole qualificazioni. Inoltre, 25 milioni di euro saranno riservati alla UEFA Women’s Champions League e alla UEFA Youth League.

Alla Champions League e ai 36 club che vi prenderanno parte saranno destinati 2,467 miliardi di euro, cifra comprensiva anche della Supercoppa. Per l'Europa League il montepremi sarà di 565 milioni di euro, mentre 285 milioni di euro è la somma destinata a chi prenderà parte alla Conference League.