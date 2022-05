Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi oggi a Vienna, ha approvato il calendario della fase finale di UEFA EURO 2024, che si svolgerà in dieci città tedesche dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La partita inaugurale si giocherà alla Fussball Arena di Monaco di Baviera, mentre la finale si disputerà all'Olympiastadion di Berlino.

Per la prima volta, la sostenibilità è stata inserita come criterio nel regolamento del torneo. Di conseguenza, le città sono state suddivise in tre raggruppamenti: “Nord/Nordest” (Berlino, Amburgo, Lipsia), “Ovest” (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e “Sud” (Francoforte, Monaco, Stoccarda).

Le partite di ogni girone si disputeranno solo in due raggruppamenti, in modo da ridurre le distanze di viaggio per le squadre e i tifosi e favorire le delegazioni delle squadre che si spostano in treno o in autobus dai ritiri agli stadi durante la fase a gironi.

Il comitato ha anche approvato il regolamento completo del torneo, che sarà pubblicato su UEFA.com il 16 maggio, tra le altre decisioni del Comitato Esecutivo UEFA:

Finale di UEFA Europa Conference League 2023

L'Eden Arena di Praga ospiterà la finale diUEFA Europa Conference League 2023 il 7 giugno 2023.

Congresso Ordinario UEFA 2023

Lisbona è stata scelta per ospitare il 47° Congresso Ordinario UEFA il 5 aprile 2023.

Regolamento sulle licenze UEFA per la UEFA Women's Champions League

È stata approvata la prima serie di regolamenti completamente indipendenti sulle licenze UEFA per la UEFA Women's Champions League.

I regolamenti intendono promuovere la partecipazione, contribuire alla crescita e al successo continuo del calcio femminile e tutelare l'integrità e il regolare svolgimento della UEFA Women's Champions League.

Regolamenti delle competizioni