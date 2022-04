"Alle altre mancano cinque partite, noi siamo a 39, le altre sono a 22, siamo sostanzialmente salvi". Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 4-1 contro l'Empoli, Gabriele Cioffi si gode il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, Ma in casa Udinese è ancora presto per festeggiare. "Ci siamo allenati a fine partita perché abbiamo capito che i risultati non cadono dal cielo - ha spiegato il tecnico dei friulani -, abbiamo capito che il lavoro porta continuità. Sarebbe stato bellissimo andare in spogliatoio a festeggiare, ma festeggiare cosa? Vogliamo fare altri punti e per farlo dobbiamo correre". Tra due settimane, nel weekend del 1° maggio, il match alla Dacia Arena contro l'Inter di Inzaghi.