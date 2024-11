Stasera, Francesco Pio Esposito e Nicolò Bertola giocheranno titolari nel 'loro' stadio, il Picco di La Spezia, indossando la maglia della Nazionale italiana Under 21, impegnata contro i pari categoria dell'Ucraina. Lo ha rivelato ieri in conferenza stampa Carmina Nunziata, ct degli azzurrini: "Sono due giocatori che stanno facendo molto bene, sono in alto in classifica - le sue parole -. Non ho voluto impiegarli dal 1' con la Francia per farli giocare in casa. Quello che mi aspetto da Spezia, città con grande euforia, è che ci sia tanta gente allo stadio".