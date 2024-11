Era nell'aria, adesso è arrivata la conferma: anche per Inter-Napoli il Meazza registra quasi il tutto esaurito. Come reso noto dal club nerazzurro, gli spettatori presenti allo stadio sono 72.951), con nutrita presenza di tifosi azzurri nonostante il divieto di vendita di biglietti per i residenti in Campania. Nello specifico, nel settore ospiti sono presenti 2.332.