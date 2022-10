Il giornalista di motori Leo Turrini, tifoso nerazzurro, ha commentato le due vittorie dell'Inter: "Mi hanno sorpreso, non è che offra uno spettacolo sontuoso ma se non altro di nuovo si esprime da squadra. Meglio per noi tifosi e naturalmente per Inzaghi. Però voglio vedere se Spalletti perde lo scudetto con questo Napoli", ha detto a Calciomercato.com.