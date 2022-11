Dopo aver sfornato un assist nell'amichevole vinta 2-1 dalla Turchia a spese della Scozia, oggi Hakan Calhanogu è stato protagonista di una lunga intervista con i colleghi di TRT SPOR. La chiacchierata è partita proprio dal test di ieri: "La cosa più importante per me è che la squadra sia disponibile, l'abbiamo visto ieri: vogliamo vincere queste partite, anche se sono amichevoli - ha spiegato Calha -. Avevamo fatto un passo indietro nelle ultime uscite, ora siamo felici di essere tornati a noi stessi. Ieri abbiamo giocato in modo incredibile nel primo tempo, potevamo chiuderlo sul 3-0. Vorrei ringraziare i nostri tifosi a Diyarbakır, ci hanno accolto molto bene. Mondiale? Mi fa male il cuore se penso che non ci saremo, ma vogliamo partecipare a tutti i prossimi tornei".