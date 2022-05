Soddisfatto Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, per il rendimento degli arbitri italiani in questa stagione. Queste le sue parole a Sport Mediaset a margine della conferenza di fine annata: "Bilancio positivo senza fare dei trionfalismi. Un campionato così combattuto in chiave Scudetto e nella lotta salvezza non si verificava da anni e questo alza di molto l'asticella e la difficoltà dal punto di vista arbitrale. Degli errori ci sono stati ma siamo ottimisti, del resto andiamo a letto con l'utopia tutte le sere. Siamo convinti che possiamo fare meglio".