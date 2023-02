A sorpresa, nelle scorse ore, Nicolò Zaniolo ha teso la mano alla Roma mettendosi a completa disposizione del club. Il quale, per bocca di Tiago Pinto, ha specificato che preferisce prendersi un po' di tempo per rispondere al passo indietro fatto dal trequartista, protagonista di una sessione di mercato a dir poco turbolenta in cui non ha nascosto il desiderio di lasciare la Capitale: "Negli ultimi dieci giorni ho parlato della questione, oggi non è il momento - le parole del general manager giallorosso a Sportmediaset -. C'è una gara importante, vogliamo la semifinale.