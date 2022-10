"Stiamo crescendo come squadra, si vede in partite importanti come quelle con Inter e Juventus. Però abbiamo anche perso punti con Udinese e Atalanta...". È il bilancio di Tiago Pinto, general manager della Roma, intercettato da Sky Sport prima della serata di Europa League: "È emozionante vedere la crescita nei big match ma fondamentale che la squadra sia sempre competitiva. Ok fare bene con l'Inter, ma se poi non batti il Lecce perdi tutto... Una grande squadra deve essere costante nell'atteggiamento".