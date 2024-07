Didier Deschamps dovrebbe restare il commissario tecnico della Francia. La Federcalcio francese ha infatti confermato il selezionatore dei transalpini dopo l'eliminazione in semifinale degli Europei per mano della Spagna. Secondo la Federazione, infatti, Deschamps ha raggiunto l'obiettivo minimo, non è in discussione". Dovrebbe quindi restare almeno fino al Mondiale 2026.