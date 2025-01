Marcus Thuram parla così dopo Inter-Monaco 3-0, in esclusiva per Amazon Prime Video: "Provo a divertirmi e a divertire la gente che viene allo stadio. Lautaro ha fatto tre gol, sono molto contento per lui: oggi è stata una serata perfetta".

Il segreto di questa Inter?

"Lo dico sempre: ci sono 24-25 giocatori che amano giocare e soffrire insieme. Questa è la nostra forza".

Dovevate evitare i playoff.

"Sì, avere due partite in meno è molto importante con questo calendario".

'Entro, spacco, esco, ciao' come in una canzone di Salmo: sembri tu.

"Bella questa cosa... Ci provo, a volte non entro (ride, ndr). Ma quando entro provo a spaccare, stasera sono riuscito e sono contento".