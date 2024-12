Dopo la vittoria per 3-1 contro il Parma, ai microfoni di Inter TV è intervenuto l’attaccante Marcus Thuram, autore di uno dei gol nerazzurri: “Il gol? È andata bene così. Sono felice perché abbiamo lavorato bene tutta la settimana e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Siamo felici per questo risultato, abbiamo lavorato per questo. Quando approcciamo le gare così in casa il pubblico ci aiuta e ci fa tenere il ritmo alto tutta la partita".

Ancora sul gol: "Ci abbiamo lavorato tanto in allenamento, anche ieri sera. Per questo sono andato a esultare con il mister perché so che apprezza quando le cose ci riescono così”.