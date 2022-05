Dopo una stagione dove più volte è stato dato sulla graticola, Thiago Motta porta a casa il traguardo della salvezza alla guida dello Spezia grazie alla vittoria sull'Udinese che certifica la permanenza dei liguri nella massima serie per il terzo anno consecutivo. L'ex interista non nasconde in conferenza stampa la sua emozione: "Sono emozioni sicuramente diverse, il momento non è lo stesso, ho vinto titoli importanti, ma far parte di un gruppo così è un'esperienza unica. La vivo intensamente ogni giorno, poter partecipare al lavoro con questi ragazzi tutti i giorni è straordinario. Devo ringraziare questi ragazzi per tutto quello che hanno fatto, dal primo all'ultimo giorno non è stato facile per loro, ma sono sempre andati avanti, rimanendo positivi, mi hanno aiutato in modo incredibile. Un privilegio per me far parte di questo gruppo. Ho vissuto momenti fantastici da calciatore, ma non sono paragonabili, un qualcosa di irripetibile, questa conferenza stampa, questa stagione sono un qualcosa di unico e spero di continuare così finchè sono nel calcio".