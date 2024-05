Si è conclusa nella maniera più dolorosa possibile l'avventura di Franco Carboni alla Ternana, retrocessa in Serie C dopo aver perso il playout di ritorno contro il Bari 3-0. Una delusione forte per l'argentino classe 2005, arrivato in prestito alla corte di Roberto Breda lo scorso gennaio col consenso dell'Inter, proprietaria del suo cartellino: "Non meritavamo di finire cosi per tutto quello che avevamo fatto, per arrivare fino dove siamo arrivati ma purtroppo il calcio è anche questo - ha scritto su Instagram -. Volevo ringraziare tutti i tifosi per essere sempre stati al nostro fianco e anche compagni e staff. Dal primo giorno che sono arrivato mi avete fatto sentire benissimo, grazie a tutti. Resterete sempre nel mio cuore. Forza fere sempre".