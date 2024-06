Dopo le esternazioni di Marcus Thuram e Kylian Mbappé, anche Aurelién Tchouaméni prende posizione contro Marine Le Pen: "Nel gruppo ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Abbiamo ricevuto messaggi forti tramite Kylian e Marcus. Hanno espresso il loro punto di vista, che peraltro condivido. Nella vita di tutti i giorni odio gli estremismi, sono più per una politica di unità. Questo è cià che meglio rappresenta la Francia. Non aggiunto nulla di nuovo a quanto detto, ogni voto sarà di fondamentale importanza" ha detto in conferenza.

Nonostante la Federcalcio francese come istituzione debba mantenere una linea di neutralità non è riuscita a impedire ai propri giocatori di esprimere le proprie idee. Persino il commissario tecnico, Didier Deschamps, nei giorni scorsi non ha preso le distanze dalle parole dei suoi giocatori: "Sono cittadini e possono dire quello che ritengono giusto. Il calcio può unire tutti e il colore bleu dell Francia rappresenta la solidarietà, la comunanza e la diversità".