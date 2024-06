"Al Milan occorre una rosa più profonda, con rinforzi in tutti i reparti". Questo il pensiero di Mauro Tassotti, raggiunto da La Gazzetta dello Sport per commentare la stagione dei rossoneri e quella che potrebbe essere la prossima annata con il cambio in panchina: "Io penso che Fonseca troverà una squadra forte, attrezzata per fare bene, e comincerei non vendendo nessuno dei big. È vero che i rossoneri sono arrivati per due anni lontani dal primo posto in termini di punti, ma è altrettanto vero che Napoli e Inter hanno fatto qualcosa di straordinario, le ultime due stagioni sono state davvero particolari. E il Milan, in quella appena finita, è pur sempre arrivato secondo.