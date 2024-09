Bel gesto da parte di Mehdi Taremi, che ha voluto omaggiare il Sepahan, una delle squadre iraniane più vincenti degli utlimi anni, con una maglia dell'Inter da mettere in mostra nel museo societario: "Tutti i grandi club del mondo hanno musei, e il resto dei club dovrebbe prendere il Sepahan come esempio e apprezzare i loro sforzi. Con orgoglio porto quindi la mia maglia al museo del Sepahan", le parole dell'attaccante nerazzurro riportate da Persian Soccer.

Mehdi Taremi donated his Inter Milan jersey to Sepahan's club museum.



"The big clubs in the world all have museums, and the rest of the clubs should take Sepahan as an example and appreciate their efforts. I proudly present my shirt to the Sepahan museum."