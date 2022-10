Marco Tardelli, dalle colonne de La Stampa, ha commentato la due giorni di Champions League complimentandosi con l'Inter ed esaltando la prova del Napoli contro l'Ajax: "L’Inter si è ritrovata. Nel momento in cui squadra e Simone Inzaghi potevano sgretolarsi, è stata ritrovata la vittoria e la credibilità, che forse era stata smarrita. La Juve invece ha dato continuità. Dovrà risolvere altri problemi ma ha ritrovato il gol Dusan Vlahovic, mentre i rientri di Paul Pogba e Federico Chiesa potrebbero veramente far cambiare volto alla squadra. Il Milan è crollato, mai in partita contro il Chelsea anche a causa di un Charles de Ketelaere troppo evanescente. Ma la vera sorpresa rimane il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti: divertente, concreto, determinato e mai in affanno, si può descrivere con una sola parola che racchiude tutto: Wow".