"Il centrocampo dell'Inter è in grande difficoltà". Esordisce così ai microfoni di '90° Minuto' su Rai Sport l'analisi di Marco Tardelli del momento vissuto dalla formazione nerazzurra alla luce del ko subito contro l'Udinese: "Prima davano la colpa ad Handanovic, ma oggi mi sembra che sia stato uno dei migliori in campo. Brozovic solitamente non perde tutti questi palloni, il rendimento di oggi è indice che si sta vivendo una situazione di nervosismo. Le proteste di Bastoni e degli altri? Dopo 30 minuti sfido chiunque a non arrabbiarsi per una sostituzione, è come dare la colpa solo a te”.