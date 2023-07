"Non voglio giudicare il lavoro di Allegri, ma sicuramente non sono state esaltate le loro qualità" dice Alessio Tacchinardi a proposito di Vlahovic e Chiesa, entrambi potenzialmente a rischio di addio alla Juventus. "Perdere Chiesa per 40-50 milioni di euro, per me sarebbe follia. Lui e Dusan sono importanti e mi auguro che la Juve non li perda. Poi, se dovesse andar via Vlahovic e dovesse arrivare Lukaku, la Juve non perde tanto" ha detto a Radio Bianconera l'ex juventino.