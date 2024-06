Il ct della Svizzera Murat Yakin e il suo staff tecnico hanno deciso alla vigilia della partita amichevole contro l'Austria quali saranno i 26 giocatori che difenderanno i colori della nazionale a Euro 2024. "Abbiamo svolto ottime sessioni di allenamento. La concorrenza per i 26 posti in rosa ci ha consentito di mantenere alta l'intensità e la tensione in squadra per tutto il ritiro - le parole del selezionatore -. Le condizioni dei campi a San Gallo erano eccezionali, nonostante il meteo sfavorevole; l'atmosfera nella squadra è fantastica. Sono molto soddisfatto. Con questo spirito positivo, ora vogliamo disputare l'ultimo test prima dell’Europeo contro l'Austria per poi viaggiare verso Stoccarda".