La Nazionale svizzera ha iniziato San Gallo i lavori di preparazione per l'Europeo di Germania in programma fra qualche giorno, con un ricevimento ufficiale all'Hotel Säntispark e il primo allenamento pubblico al Kybunpark al termine del quale i fans della Nati si sono fermati per foto e autografi coi loro beniamini. Non prenderà parte a questa prima fase di preparazione il portiere dell'Inter Yann Sommer, che si sta godendo un po' di riposo dopo aver chiuso domenica la stagione con l'Inter.