"Nella sua lettura, l'Avvocato Generale sostiene che mentre la European Super League Company è libera di creare una propria competizione calcistica al di fuori dell'ecosistema UEFA e FIFA, non può tuttavia partecipare in parallelo alle competizioni di calcio ufficiale organizzate da FIFA e UEFA senza previa autorizzazione di tali organismi. Sebbene le conclusioni pubblicate oggi non siano vincolanti, LaLiga confida che i magistrati della Corte di giustizia dell'UE, quando emetteranno il loro verdetto finale nei prossimi mesi, condividano l'opinione espressa dall'avvocato generale. LaLiga è certa che l'attuale modello sportivo europeo, che ha il supporto delle istituzioni europee, consenta un adeguato sviluppo del nostro sport, dalle categorie di base alle categorie professionistiche, con un'adeguata convivenza tra le leghe nazionali e le competizioni europee", si legge ancora nella nota.

"LaLiga, in quanto unica Lega coinvolta nella procedura, accoglie con favore le conclusioni dell'Avvocato Generale che difende la compatibilità con il Diritto dell'Unione in materia di concorrenza delle norme FIFA e UEFA che sottopongono ogni nuova competizione ad autorizzazione preventiva". Inizia così il comunicato ufficiale dell'associazione guidata da Javier Tebas dopo il parere dato dall'avvocato generale della Corte di giustizia UE, Athanasios Rantos, sull’istanza presentata al tribunale di Madrid da parte della Superlega sull’ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di FIFA e UEFA

"Da LaLiga, insieme ad altri campionati europei, continueremo a lottare affinché le istituzioni europee legiferino e forniscano protezione legale per l'attuale modello di calcio europeo", ha dichiarato Javier Tebas, presidente di LaLiga.

Va inoltre ricordato che anche le autorità dell'Unione Europea hanno rilasciato dichiarazioni in precedenza. La Commissione e il Parlamento europeo si sono schierati contro la Superlega europea difendendo un modello democratico aperto basato sulla meritocrazia. La risoluzione del Parlamento ha avuto il sostegno dell'87% dei voti. LaLiga è un fermo difensore dell'attuale modello di calcio europeo, che ha dimostrato il suo successo. La creazione di una Superlega al di fuori di questo modello di governance significherebbe anche la fine dei campionati nazionali europei, metterebbe fine a un modello che ha dimostrato la sua efficacia per più di 100 anni e spezzerebbe il sogno di milioni di tifosi delle competizioni nazionali. La creazione di un campionato pensato per arricchire i club più grandi e concentrare il potere in un ristretto numero di squadre che già dominano il calcio europeo, causerebbe anche la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro e ridurrebbe drasticamente le entrate fiscali delle casse pubbliche di tutto il continente.