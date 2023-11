Chi vincerà la Supercoppa Italiana otterrà come ulteriore 'premio' l'opportunità di disputare un'amichevole estiva con una squadra dell'Arabia Saudita. Lo rivela il Corriere dello Sport: parte dell'intesa raggiunta con gli organizzatori prevedeva che una delle due semifinaliste eliminate sarebbe stata a disposizione per un’amichevole da disputarsi in estate, contro una squadra locale.

Tuttavia, mentre ancora non c’è stato l’ultimo sopralluogo a Gedda (dopo il quale verranno ufficializzate le date della Supercoppa, 21-25 gennaio), gli organizzatori sauditi hanno chiesto che l’amichevole si disputi direttamente con la squadra che conquisterà il trofeo. I club hanno accettato, anche se il Napoli si è astenuto perché il presidente Aurelio De Laurentiis voleva più soldi. Il match si disputerà con ogni probabilità la prossima estate.