Nell'intervista rilasciata a Calcio e Finanza, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, si è espresso anche in merito alla possibile creazione della Super League esponendo il suo scetticismo: "Credo che dovremmo operare nell’ambito della UEFA e dell’ECA, che meglio servono gli interessi del calcio in Europa. La Superlega, qualunque sia la sua forma attuale, non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan, la Serie A o il calcio europeo".