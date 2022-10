Lo scorso 19 ottobre Hisense e Suning.com hanno tenuto una conferenza nazionale per approfondire ulteriormente la loro cooperazione strategica. I due storici partner hanno fissato un obiettivo di vendita di 1,4 miliardi di yuan in occasione del Mondiale in Qatar. Le due parti hanno dichiarato che continueranno ad aumentare gli investimenti nelle risorse, a promuovere l'attenzione al prodotto e gli aggiornamenti della loro gamma, oltre ad aumentare la quota di mercato soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dei consumatori Dall'inizio di quest'anno, Hisense e Suning.com hanno attivamente svolto cooperazione ed esplorazione in aggiornamenti di prodotti e dei servizi per gli utenti. mantenendo un trend di crescita stabile.