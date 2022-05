La Procura della FIGC non rimane inerte di fronte allo squallido striscione esposto dai giocatori del Milan durante il corteo per la celebrazione dello Scudetto, con un invito poco elegante rivolto all'Inter. In serata la Procura guidata da Giuseppe Chiné ha aperto un'inchiesta per presunta violazione dell'art 4 del Codice di Giustizia Sportiva che richiama " i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Durante il corteo, intanto, Ante Rebic è stato beccato con un altro cartellone di sfottò, stavolta all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi con la sua immagine e la scritta "Spiaze".